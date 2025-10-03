Semina il panico e minaccia i militari | arrestato
A Codigoro i carabinieri della stazione di Mesola, l’altra notte, hanno arrestato un 34enne per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, dopo una serata fatta di eccessi nell’assunzione di bevande alcoliche, non è stato in grado di contenere gli schiamazzi e la musica alta proveniente dall’abitazione in cui si trovava, al punto tale da costringere i residenti della via a contattare il 112. Incurante del disturbo che stava creando esce di casa e si reca in una via limitrofa e, dopo aver individuato un’abitazione, tenta di forzare il cancello d’ingresso, spaventando il proprietario che chiede anche lui l’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: semina - panico
Tensione a Caricamento: uomo armato di cocci di bottiglia semina il panico, ferito un carabiniere | Foto
Roma, fuga di monossido di carbonio semina il panico in un hotel: 6 ricoverati e 96 evacuati
Ruba una moto e semina il panico in circonvallazione, 18enne fermato e denunciato
#SalentoPugliaeMondo Ubriaco armato di coltello semina il panico in centro: arrestato ventenne: Attimi di paura nel pomeriggio di ieri in via Cesare Battisti, nel cuore della città, dove un giovane di 20 anni di origine nigeriana, in evidente stato di ebbrezza e ar Vai su Facebook
? Pitone in fuga semina il panico ai giardinetti http://dlvr.it/TNNzt3 #Pitone #Serpente #Monza #Bambino #AnimaliDomestici - X Vai su X
Fuori di sé minaccia passanti con una fiamma ossidrica, bloccato col taser e arrestato - Tutta la scena è stata ripresa in dei video, dove si vedono anche i cittadini intervenire ... ilrestodelcarlino.it scrive
Armato semina il panico, arresto convalidato: "Più sicurezza nei piccoli centri dell’Appennino" - Arresto convalidato, a seguito della direttissima, per il 38enne tunisino, pregiudicato che, nella giornata di domenica scorsa, ha seminato il panico sulla strada per Rioveggio di Monzuno. ilrestodelcarlino.it scrive