Semina il panico e minaccia i militari | arrestato

3 ott 2025

A Codigoro i carabinieri della stazione di Mesola, l’altra notte, hanno arrestato un 34enne per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, dopo una serata fatta di eccessi nell’assunzione di bevande alcoliche, non è stato in grado di contenere gli schiamazzi e la musica alta proveniente dall’abitazione in cui si trovava, al punto tale da costringere i residenti della via a contattare il 112. Incurante del disturbo che stava creando esce di casa e si reca in una via limitrofa e, dopo aver individuato un’abitazione, tenta di forzare il cancello d’ingresso, spaventando il proprietario che chiede anche lui l’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

