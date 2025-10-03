Sembra un gufo in miniatura ma è lo splendido assiolo | le immagini del rapace notturno in Italia
Il fotografo naturalista Giacomo Salomone ha incontrato uno splendido assiolo (Otus scops), un rapace notturno che in pochi conoscono, ma che molto probabilmente hanno ascoltato nel cuore delle notti estive. Le bellissime foto e il racconto dell'incontro con l'iconico uccello che ricorda un piccolo gufo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
