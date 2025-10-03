Sei vini della Valtellina al top in Italia per la guida Untold 2026

Sono 24 i Tre Cavatappi ai migliori vini lombardi, massimo riconoscimento assegnato dalla guida Untold 2026 alle produzioni delle cantine che incarnano l’eccellenza, l’autenticità e la visione contemporanea. Un premio di riconosciuto prestigio conferito ai vini che valorizzano il legame profondo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: vini - valtellina

“ViVa vini di Valtellina“, è buona la prima

Il 7 e l'8 settembre sono stato al ViVa Vini Valtellina, nel cuore dei terrazzamenti valtellinesi, per andare a caccia di novità da portare in enoteca. Ho incontrato piccoli produttori, degustato vini straordinari e ascoltato storie di passione e territorio che mi hann - facebook.com Vai su Facebook

? “ViVa vini di Valtellina“, è buona la prima http://dlvr.it/TN6p11 #ViVaVini #Valtellina #EventiEnologici #CulturaETerritorio #ViniItaliani - X Vai su X

I 50 vini bianchi al top - Vini d’Italia del Gambero Rosso I vini di Veronelli Guida essenziale ai vini d’Italia di Daniele Cernilli Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier ... Riporta milanofinanza.it

“ViVa vini di Valtellina“, è buona la prima - La prima edizione della kermesse sondriese, un fortunato mix tra evento enologico e una vera e propria esperienza culturale e territoriale, ha ... Come scrive msn.com