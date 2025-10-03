Sei un genitore delfino o un genitore tigre? Vediamo quali sono le differenze

C'è chi preferisce la disciplina, le regole ferree, il controllo costante. In questo approccio si riconosce il cosiddetto "genitore tigre". Il concetto è diventato noto grazie a un libro scritto da Amy Chua, docente di diritto a Yale, che ha raccontato il suo modo di educare le figlie. Il testo, Battle Hymn of the Tiger Mother, ha suscitato molte reazioni perché difende un approccio rigoroso, a tratti spietato: niente feste, ore e ore di studio, pianoforte e violino, niente tempo perso. L'obiettivo? L'eccellenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it