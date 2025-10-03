Sei milioni di italiani con disturbi psiche e cervello esperti | Cure siano uguali per tutti

(Adnkronos) – In Italia sono oltre 3,5 milioni le persone che vivono con disturbi psichiatrici e 2,5 milioni quelle affette da malattie neurologiche. Numeri importanti, che evidenziano l’urgenza di interventi volti a colmare le lacune e le disparità di accesso alle cure, principalmente causate da età, luogo di residenza, barriere culturali e situazione socioeconomica. Di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sei milioni di italiani con disturbi psiche e cervello, esperti: “Cure siano uguali per tutti”

In questa notizia si parla di: milioni - italiani

Ferragosto quasi esaurito. Dodici milioni di italiani in ferie. Il mare resta la meta preferita

Per oltre 8 milioni di italiani le vacanze iniziano a settembre

Boom di ordini per droni italiani, 29 milioni di fatturato per l’azienda riminese: “Non armi, ma soccorsi e difesa”

Matteo Salvini. . Lo sciopero di oggi è illegittimo. Chi sciopera - creando disagi a milioni di italiani che si spostano per lavoro o gravi problemi famigliari o di salute - sa che va contro la legge e rischia sanzioni, sia a livello personale che come organizzazioni si - facebook.com Vai su Facebook

SANITA’ ITALIA. CNPR FORUM: 5,8 MILIONI DI ITALIANI HANNO RINUNCIATO ALLE CURE https://salutedomani.com/2025/09/30/sanita-italia-cnpr-forum-58-milioni-di-italiani-hanno-rinunciato-alle-cure/… - X Vai su X

L'emicrania colpisce sei milioni di italiani: impatto sociale ed economico enorme - Da poco è disponibile il primo anti CGRP orale, nella duplice indicazione: trattamento acuto e trattamento preventivo di emicrania episodica ... Secondo corriere.it

Oltre 13 milioni di italiani rischiano di rimanere senza sportelli bancari: perché succede (e quanto c’entra il risiko) - Il risiko bancario, che sta animando il settore economico e finanziario italiano, potrebbe ridisegnare il sistema del credito. Segnala corriere.it