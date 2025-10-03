Sei creature leggendarie infestano i parchi nazionali americani | ecco dove trovarle

I parchi nazionali degli Stati Uniti sono luoghi celebrati per le loro meraviglie naturali. Tuttavia, molti di essi custodiscono una storia oscura che può togliere il fiato ai visitatori per ragioni decisamente più sinistre. Per chi cerca emozioni forti, cacciatori di fantasmi e semplici coraggiosi, questi luoghi offrono un motivo in più per visitarli: la possibilità di imbattersi in presenze leggendarie che ancora oggi infestano valli, grotte e sentieri. Spearfinger nel Great Smoky Mountains National Park. Con oltre mezzo milione di acri distribuiti tra North Carolina e Tennessee, il Great Smoky Mountains National Park è il parco nazionale più visitato degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

