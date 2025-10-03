Segreti e sortilegi al chiaro di luna Halloween tra brividi e magia a monte Pellegrino

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SEGRETI E SORTILEGI AL CHIARO DI LUNAHalloween tra brividi e magia a Monte Pellegrino! Una notte speciale, tra mistero e divertimento, vi aspetta a Monte Pellegrino per celebrare Halloween in un modo unico e indimenticabile.L’evento è adatto a tutti: grandi e piccoli sono i benvenuti!Maschere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: segreti - sortilegi

Viaccia, la festa al Chiaro di luna. Cene, giochi e musica sotto le stelle - Dopo lo stop forzato della scorsa estate, a causa del rifacimento del campo sportivo Mauro Ribelli in via di Valdingole, torna dal 15 luglio al 1 agosto, la rassegna Chiaro di Luna, organizzata dal ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Segreti Sortilegi Chiaro Luna