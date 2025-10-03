Segreti di famiglia 2 replica puntata 3 ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 3 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Eren e i suoi uomini fanno irruzione nella villa dove si gioca d’azzardo. Qui scoprono che dietro tale organizzazione c’è la Mafia balcanica. Vengono nuovamente interrogati Yakup e Salim. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 63 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

