Sedie vuote tra le istituzioni alla Giornata dell’accoglienza | mancanza di rispetto ma anche segnale politico

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Tareke Brhane* Sono passati dodici anni dal naufragio del 3 ottobre 2013, quando davanti a Lampedusa morirono 368 persone. Dodici anni durante i quali abbiamo provato a trasformare quel dolore in memoria, quella memoria in coscienza collettiva, quella coscienza in cambiamento politico. Ma a dodici anni di distanza dobbiamo constatare che, salvo poche eccezioni, poco è cambiato se non il numero dei morti. La XII Giornata della Memoria e dellAccoglienza ha portato a Lampedusa centinaia di giovani da tutta Italia ed Europa, insegnanti, studiosi, famiglie delle vittime, sopravvissuti e cittadini comuni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sedie vuote tra le istituzioni alla giornata dell8217accoglienza mancanza di rispetto ma anche segnale politico

© Ilfattoquotidiano.it - Sedie vuote tra le istituzioni alla Giornata dell’accoglienza: mancanza di rispetto ma anche segnale politico

In questa notizia si parla di: sedie - vuote

Al convegno con Orlando, Gualtieri e Schlein più sedie vuote che militanti: il deserto che spaventa i dem

In aula, volti e sedie vuote. Saponi: "Ora giustizia". La Bianchi grande assente

Onu, Zelensky parla alle sedie vuote: “droni russi volano su tutta Europa”

Spiagge vuote, la classifica dei 5 stabilimenti più cari d'Italia: dal Twiga a Pescoluse, fino a 1500 euro per una giornata al mare - Cartina tornasole di un cambio di consumi degli italiani che preferiscono trascorrere le proprie ferie in ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sedie Vuote Istituzioni Giornata