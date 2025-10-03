Seconda giornata Eurolega basket 2025 2026 | Milano cade a Belgrado vince il Partizan

Primo ko continentale della stagione per l' Olimpia Milano che, nella seconda giornata Eurolega Basket 20252026, viene superata dal Partizan Belgrado per 80-78. I meneghini, dopo aver recuperato uno svantaggio di 20 punti, sfiorano la rimonta fallendo nel finale il tiro decisivo con Guduric. SECONDA GIORNATA EUROLEGA BASKET 20252026: PARTIZAN BELGRADO-OLIMPIA MILANO 80-78 Dopo aver sconfitto la Stella Rossa all'esordio, Milano non si ripete a Belgrado dove cade per mano del Partizan. Partono meglio i serbi, nonostante la mano calda di Shields, che volano sul +6 a fine primo quarto. L'Olimpia riesve a farsi sotto grazie alle triple di Brooks, ma è 21-19 per i padroni di casa dopo i primi dieci minuti.

