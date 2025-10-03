Seconda categoria il punto del ds della Viridissima Smacchia La Vadese è la squadra da battere

Nell’ultimo weekend è partito anche il campionato di Seconda categoria. Il girone A ha fatto registrare ben 5 vittorie (2 esterne) e 3 pareggi, 20 le reti. Il commento. Marco Smacchia (foto con il giocatore Aluigi) esperto conoscitore di calcio (non solo dilettantistico) e attuale diesse della Viridissima Apecchio, cosi giudica il campionato: "Dalle indicazioni pervenute dalle prime due giornate, a mio parere il livello del girone A di Seconda categoria si è elevato e quindi sarà un campionato molto difficile dove nulla è scontato. Ci sono squadre con rose di giocatori di altre categorie e anche le squadre meno accreditate si sono rinforzate molto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

