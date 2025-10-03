Sean &#8216;Diddy' Combs condannato dovrà scontare altri 4 anni di carcere

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la condanna per il rapper, con due capi d’accusa relativi al trasporto di persone oltre i confini statali con finalità di prostituzione. Per lui anche una multa da 500mila dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sean - diddy

Sean Diddy Combs potrebbe essere graziato da Trump ma intanto chiede la libertà su cauzione di 50 milioni

Sean ‘Diddy’ Combs chiede la libertà su cauzione da 50 milioni di dollari

L’ex di Sean 'Diddy' Combs lo difende: “Non è un pericolo per la comunità”

sean amp8216diddy combs condannatoSean ‘Diddy’ Combs condannato a 4 anni di carcere - Sean 'Diddy' Combs è stato condannato a 50 mesi di carcere (4 anni e 2 mesi) per trasporto di persone oltre i confini statali per prostituzione. Secondo cn24tv.it

sean amp8216diddy combs condannatoSean ‘Diddy’ Combs condannato, dovrà scontare altri 4 anni di carcere - Arriva la condanna per il rapper, con due capi d’accusa relativi al trasporto di persone oltre i confini statali con finalità di prostituzione ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sean Amp8216diddy Combs Condannato