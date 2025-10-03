Sean Diddy Combs condannato a oltre 4 anni di carcere
Sean “Diddy” Combs è stato condannato a 50 mesi, poco più di quattro anni, di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole a luglio di due capi d’imputazione per trasporto di persone a fini di prostituzione. Il processo per abusi sessuali. Il rapper e produttore americano, noto anche come ‘Puff Daddy’, doveva rispondere di accuse che includono associazione a delinquere e sfruttamento della prostitute oltre i confini statali. Le accuse a ‘Puff Daddy’. L’accusa affermava che Sean ‘Diddy’ Combs, 55 anni, costringeva le donne a partecipare ad atti sessuali con prostitute durante festini a base di droga. 🔗 Leggi su Lapresse.it
