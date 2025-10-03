Sean ‘Diddy’ Combs condannato a 4 anni di carcere

(Adnkronos) – Sean 'Diddy' Combs è stato condannato a 50 mesi di carcere (4 anni e 2 mesi) per trasporto di persone oltre i confini statali per prostituzione. Il rapper e produttore dovrà pagare anche una multa di mezzo milione di dollari secondo la sentenza pronunciata dal giudice Arun Subramanian, nel tribunale della corte del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

