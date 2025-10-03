se vuoi rivedere i tuoi bassotti paga 3mila euro dog sitter arrestato per estorsione a seregno

Seregno (Monza), 3 ottobre 2025 – Si propone come dog sitter, ma è una truffa e lo fa solo per provare ad estorcere soldi al padrone: arrestato 31enne. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’uomo si è proposto come dog sitter a un cittadino di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, che stava cercando qualcuno che tenesse in custodia i suoi due bassotti. Dopo aver conquistato il lavoro, si è fatto consegnare i cani con il pretesto di accudirli, ma avrebbe iniziato a richiedere somme di denaro sempre più consistenti, minacciando il proprietario di non restituire i quattro zampe e di farli sparire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

