Se una notte d’autunno… La Notte della Cultura a Brescia
Sabato 4 ottobre Brescia si prepara a vivere una serata speciale: la Notte della Cultura 2025 trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso, dove musei, gallerie, teatri, piazze e strade diventano luoghi di scoperta e meraviglia. Dalla mattina al tardo pomeriggio e fino a notte fonda, ogni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: notte - autunno
La notte nel cuore, perché il martedì salta davvero: la strategia dietro il palinsesto d’autunno
La notte nel cuore, martedì cancellato dal palinsesto d’autunno: ecco la strategia di Canale 5
Giorno e notte perfettamente uguali? È il “prodigio” dell’Equinozio d’autunno
La notte scorsa è stata finora la più fredda di questo autunno. In Val Pusteria si è registrato il primo gelo mattutino. La temperatura più bassa è stata registrata a Sesto, il paese di Jannik Sinner, con -5 gradi. Non è insolito, ma comunque tra i 6 e 8 gradi sotto la - facebook.com Vai su Facebook
"In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole parole eterne come il tempo come la materia parole pesanti con la mano scintillanti come stelle" ?N. Hikmet #NotturniDiCittà #PoesiaPerLaSera #VentagliDiParole Trastevere, Roma - X Vai su X
Se una notte d’autunno… La Notte della Cultura a Brescia - La Notte della Cultura si arricchisce di Librixia, la fiera del libro di Brescia, con dialoghi con autori e autrici, reading e presentazioni in diverse sedi della città. Segnala bresciatoday.it
A Brescia la “Notte della Cultura”: musei aperti, visite ed eventi gratuiti - Torna l'iniziativa che offre un ricco palinsesto di attività (gratuite) che avranno luogo negli spazi istituzionali della cultura così come in luoghi non convenzionali. Secondo quibrescia.it