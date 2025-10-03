Se una notte d’autunno… La Notte della Cultura a Brescia

Bresciatoday.it | 3 ott 2025

Sabato 4 ottobre Brescia si prepara a vivere una serata speciale: la Notte della Cultura 2025 trasforma la città in un grande palcoscenico diffuso, dove musei, gallerie, teatri, piazze e strade diventano luoghi di scoperta e meraviglia. Dalla mattina al tardo pomeriggio e fino a notte fonda, ogni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

notte d8217autunno8230 notte culturaSe una notte d’autunno… La Notte della Cultura a Brescia - La Notte della Cultura si arricchisce di Librixia, la fiera del libro di Brescia, con dialoghi con autori e autrici, reading e presentazioni in diverse sedi della città. Segnala bresciatoday.it

A Brescia la “Notte della Cultura”: musei aperti, visite ed eventi gratuiti - Torna l'iniziativa che offre un ricco palinsesto di attività (gratuite) che avranno luogo negli spazi istituzionali della cultura così come in luoghi non convenzionali. Secondo quibrescia.it

