Se non mi dai 3mila euro non ti restituisco i tuoi bassotti | arrestato falso dog sitter
“Se non mi dai 3mila euro non ti restituisco più i tuoi bassotti”. Il proprietario disperato si è rivolto ai carabinieri e grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Arma l’uomo – un giovane di 31 anni - è stato bloccato e arrestato in flagranza.Le richieste di soldi Il fatto è accaduto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
