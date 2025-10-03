Se non mi dai 3mila euro non ti restituisco i tuoi bassotti | arrestato falso dog sitter

Monzatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se non mi dai 3mila euro non ti restituisco più i tuoi bassotti”. Il proprietario disperato si è rivolto ai carabinieri e grazie al tempestivo intervento degli uomini dell’Arma l’uomo – un giovane di 31 anni - è stato bloccato e arrestato in flagranza.Le richieste di soldi Il fatto è accaduto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

