Se nessuno sciopera per gli ostaggi L' editoriale di Cerno
Flotilla ha finito la sua traversata senza consegnare i famosi viveri per i bimbi di Gaza. Nessuna sorpresa per chi ha un po' di sale in zucca e sa bene che solo in Italia era stata venduta questa balla colossale. Così come solo i media italiani hanno seguito passo dopo passo i provetti marinai ProPal che avevano come obiettivo un conto alla rovescia per infiammare le piazze della sinistra e mettere in scena le primarie fra Conte, Landini, Fratoianni e Bonelli ed Elly Schlein per una partita politica interna. E come al solito è arrivato puntuale lo scioperone umanitario del leader della Cgil, per bloccare l'Italia senza che questo sposti di un millimetro il caos di Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Striscia di Gaza, Israele sciopera per dire basta alla guerra e per il rilascio degli ostaggi, le famiglie: «Netanyahu, la responsabilità di riportarli a casa è tua»
"Landini, purtroppo, si accoda all'algoritmo che stabilisce l'apartheid delle vittime: scioperare per i morti palestinesi oggi conviene, per quelli ucraini no. E nemmeno per gli ostaggi israeliani, vivi e morti, ancora nelle mani di Hamas". L'editoriale di Fabrizio G Vai su Facebook
Scatto (Lega-LV): “Sciopero, Venezia ostaggio della Cgil: disagi ai cittadini intollerabili e inutili” http://tinyurl.com/yzhjs8vb - X Vai su X