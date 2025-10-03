Se nessuno sciopera per gli ostaggi L' editoriale di Cerno

Flotilla ha finito la sua traversata senza consegnare i famosi viveri per i bimbi di Gaza. Nessuna sorpresa per chi ha un po' di sale in zucca e sa bene che solo in Italia era stata venduta questa balla colossale. Così come solo i media italiani hanno seguito passo dopo passo i provetti marinai ProPal che avevano come obiettivo un conto alla rovescia per infiammare le piazze della sinistra e mettere in scena le primarie fra Conte, Landini, Fratoianni e Bonelli ed Elly Schlein per una partita politica interna. E come al solito è arrivato puntuale lo scioperone umanitario del leader della Cgil, per bloccare l'Italia senza che questo sposti di un millimetro il caos di Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

