Se lo batti ti regalo un piatto di pollo | Geddes il bambino che correva più veloce di Bolt

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il più veloce di sempre ripete sempre: "Ho vinto medaglie e stabilito record, ma c'era un ragazzino che mi batteva sempre. Si chiamava Ricardo Geddes". E abbiamo pescato Geddes a New York: "Eravamo migliori amici, quando gareggiavamo la gente veniva solo per noi. Lui perdeva e scoppiava a piangere. Poi però ho provato a giocare a calcio."". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

