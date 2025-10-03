Se lo batti ti regalo un piatto di pollo | Geddes il bambino che correva più veloce di Bolt
Il più veloce di sempre ripete sempre: "Ho vinto medaglie e stabilito record, ma c'era un ragazzino che mi batteva sempre. Si chiamava Ricardo Geddes". E abbiamo pescato Geddes a New York: "Eravamo migliori amici, quando gareggiavamo la gente veniva solo per noi. Lui perdeva e scoppiava a piangere. Poi però ho provato a giocare a calcio."". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
