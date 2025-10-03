Unire il fascino dell’arte e della storia all’eccellenza enologica della Toscana: nasce con questo obiettivo ’Aperitivo al Museo’, la nuova iniziativa firmata dal Movimento Turismo del Vino Toscana in collaborazione con la cooperativa Itinera e la Rete Museale della Toscana. La prima edizione è in programma sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 21, in sette musei distribuiti in diverse province. "L’idea nasce per valorizzare il profondo legame tra vino e cultura della nostra regione e il progetto si pone l’obiettivo di offrire una nuova esperienza sensoriale e culturale", spiega Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Se l’aperitivo si fa al museo. Storia, arte e calici di vino