Se l’aperitivo si fa al museo Storia arte e calici di vino
Unire il fascino dell’arte e della storia all’eccellenza enologica della Toscana: nasce con questo obiettivo ’Aperitivo al Museo’, la nuova iniziativa firmata dal Movimento Turismo del Vino Toscana in collaborazione con la cooperativa Itinera e la Rete Museale della Toscana. La prima edizione è in programma sabato 11 ottobre, dalle 18 alle 21, in sette musei distribuiti in diverse province. "L’idea nasce per valorizzare il profondo legame tra vino e cultura della nostra regione e il progetto si pone l’obiettivo di offrire una nuova esperienza sensoriale e culturale", spiega Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: aperitivo - museo
Prato, all’Art Hotel Museo un aperitivo ispirato a Bruce Chatwin
Al Museo archeologico Aldini largo al mistero con l'aperitivo 'con delitto'
Aperitivo al Museo Civico di Chianciano
Sanremo: 'Una notte al museo' apre le 'Giornate Europee del Patrimonio', a Palazzo Nota le prime attività di oggi (Foto e Video) La serata proseguirà con un aperitivo e con l’attesissima Silent Disco e dj set Vai su Facebook
Jazz e archeologia. Domenica mattina aperitivo speciale al Museo archeologico nazionale di Taranto - X Vai su X
Se l’aperitivo si fa al museo. Storia, arte e calici di vino - Unire il fascino dell’arte e della storia all’eccellenza enologica della Toscana: nasce con questo obiettivo ’Aperitivo al Museo’, la ... quotidiano.net scrive
Storia e Liberazione dimorano al Museo del Risorgimento - Il Public Program culturale 2025 forgiato attorno al Museo del Risorgimento e presentato in Loggia comprende anche una serie di iniziative per l’Ottantesimo anniversario della Liberazione dal ... Da brescia.corriere.it