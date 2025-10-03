se la guerra si vince solo in tv

Può darsi che gli israeliani siano davvero il popolo eletto. Se fossero anche svegli, avrebbero accolto la Flotilla con cornetti caldi e li avrebbero accompagnati fino alla costa. Ma come, non ci fermate? Non ci sparate? Non fate i cattivi? Ma no, per così poco, dai. Volevate venire e Gaza? Ecco, questa è Gaza, d'ora in avanti potrete rivolgervi a Hamas per ogni esigenza, bye bye. Questo avrebbe bagnato le polveri a tanti europei con la loro propaganda travestita da giornalisti, disorientandoli più di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma niente, Israele proprio non c'arriva che la guerra si vince o si perde in tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

