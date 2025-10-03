Se la generazione Z ora lotta con il corpo

Lastampa.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sui ragazzi avevamo sbagliato le previsioni. Come facciamo quasi sempre, su tutto. Perché le nostre previsioni sono, in verità, decisioni: piccoli esercizi di. 🔗 Leggi su Lastampa.it

se la generazione z ora lotta con il corpo

© Lastampa.it - Se la generazione Z ora lotta con il corpo

In questa notizia si parla di: generazione - lotta

Cerca Video su questo argomento: Generazione Z Lotta Corpo