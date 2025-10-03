Se la generazione Z ora lotta con il corpo
Sui ragazzi avevamo sbagliato le previsioni. Come facciamo quasi sempre, su tutto. Perché le nostre previsioni sono, in verità, decisioni: piccoli esercizi di. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: generazione - lotta
Vaccini di nuova generazione contro il cancro: presentano antigeni tumorali all’organismo, che attiva il sistema immunitario per eliminare le cellule maligne quando si sviluppano. Non è fantascienza: la lotta al cancro sta veramente cambiando volto. https://sci - X Vai su X
Un grave episodio di criminalizzare la lotta nonviolenta. Ultima Generazione ha denunciato i fermo, la denuncia e il foglio di via comminate a tre digiunatrici. “Alina, Beatrice e Serena si sono sedute davanti alla Camera iniziando uno sciopero della fame a oltr - facebook.com Vai su Facebook