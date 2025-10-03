Se hai De Bruyne lo fai giocare sempre Così si è ripreso Napoli

“Trotterella”, dicevano. “Passeggia”. Lo avevano già processato e condannato, i “sapientoni” dei social e i critici della prima ora. Kevin De Bruyne, il principe di Manchester, era diventato un “nonnetto del tiki-taka”, troppo lento, troppo compassato per il calcio italiano. Un intruso nel gioco di Conte, un problema per l’equilibrio della squadra. Lo stavano già archiviando come un acquisto sbagliato, una vecchia gloria sul viale del tramonto. Il “Caso” De Bruyne: la Rabbia che Precede la Magia. La narrazione negativa ha raggiunto il suo culmine a San Siro, contro il Milan. Dopo il cambio tattico obbligato di Manchester, arriva un’altra sostituzione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Se hai De Bruyne lo fai giocare sempre. Così si è ripreso Napoli

In questa notizia si parla di: bruyne - giocare

Conte chiarisce: «Motivati e pronti per la nuova stagione! De Bruyne può giocare in quel ruolo»

DIRETTA | De Bruyne: “Napoli è il posto giusto per me, voglio giocare ad alti livelli”

De Bruyne "Napoli il posto migliore per giocare ad alti livelli"

“Ho ringraziato Kevin per gli assist, De Bruyne è una leggenda di questo sport, so che quando lui ha la palla io devo trovare lo spazio giusto. Sono davvero felice di giocare con lui”, Hojlund su De Bruyne. #napoli #sporting #debruyne #hojlund - facebook.com Vai su Facebook

#MilanNapoli, insomma si può giocare anche senza McTominay o De Bruyne, non è lesa maestà cambiarli. Allegri rende soporiferi diversi calciatori negando spazi e profondità, i cambi un po' tardivi negli ultimi 20'. Il pareggio era ampiamente alla portata. - X Vai su X

Hojlund a Sky: “Dimostrato il nostro carattere. De Bruyne? Gli ho detto grazie, è una leggenda” - Nel post partita di Napoli Sporting Lisbona ha parlato a Sky Sport il mattatore del match, il danese Rasmus Hojlund: "L’inizio della stagione di ... Secondo iamnaples.it

Pagina 0 | De Bruyne, se lo conosci lo fai giocare sempre - Pronte, ovviamente, le malelingue: De Bruyne è un acquisto di De Laurentiis quando ancora non si sapeva se Conte fosse rimasto o meno, una paraculata del presidente per dire io mi porto il lavoro avan ... Lo riporta corrieredellosport.it