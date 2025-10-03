Se hai De Bruyne lo fai giocare sempre Così si è ripreso Napoli

Napolissimo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Trotterella”, dicevano. “Passeggia”. Lo avevano già processato e condannato, i “sapientoni” dei social e i critici della prima ora. Kevin De Bruyne, il principe di Manchester, era diventato un “nonnetto del tiki-taka”, troppo lento, troppo compassato per il calcio italiano. Un intruso nel gioco di Conte, un problema per l’equilibrio della squadra. Lo stavano già archiviando come un acquisto sbagliato, una vecchia gloria sul viale del tramonto. Il “Caso” De Bruyne: la Rabbia che Precede la Magia. La narrazione negativa ha raggiunto il suo culmine a San Siro, contro il Milan. Dopo il cambio tattico obbligato di Manchester, arriva un’altra sostituzione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

