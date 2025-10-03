Scuole giardini creuze e marciapiedi | partono i lavori straordinari decisi dai Municipi a Genova | Grafico

Trentasette interventi suddivisi sui nove Municipi: ciascuno ha elaborato le priorità per le quali spendere 285 mila euro. In totale si impegnano 2,5 milioni. Ferrante: “Cambio di passo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Scuole, giardini, creuze e marciapiedi: partono i lavori straordinari decisi dai Municipi a Genova | Grafico

In questa notizia si parla di: scuole - giardini

Investimento da 130mila euro per giardini e aree giochi delle scuole di Bologna

Stagni, giardini e scuole: biodiversità a Montebelluna Un pomeriggio di esplorazione e apprendimento presso il giardino della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Montebelluna. Qui, i docenti e gli studenti della scuola e lo staff del Museo - facebook.com Vai su Facebook

Scuole, giardini, creuze e marciapiedi: partono i lavori straordinari decisi dai Municipi a Genova - Trentasette interventi suddivisi sui nove Municipi: ciascuno ha elaborato le priorità per le quali spendere 285 mila euro. Segnala ilsecoloxix.it

Scuole, aiuole e creuze: i nove Municipi presentano l’elenco delle urgenze - Il Comune ha assegnato circa 285mila euro a ciascun mini sindaco per trentasette progetti di “intervento diffuso” anche nelle aree giochi e per i ... Come scrive genova.repubblica.it