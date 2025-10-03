Scuole che promuovono la salute i progetti camminano insieme | 57 istituti coinvolti

Arezzo, 3 ottobre 2025 – Da progetti per le scuole a progetti con le scuole. Ha fatto un salto di qualità l’opera di condivisione dei programmi per la salute che Asl Tse propone agli istituti scolastici del suo ambito. Dopo l’assemblea della rete regionale che si è tenuta a Firenze lo scorso 30 settembre, è stata sottolineata l'importanza del passaggio da una logica di proposta ad una dinamica di piena condivisione. La tutela e la promozione della salute dei bambini e degli adolescenti rientrano nelle competenze istituzionali sia del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) che del Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

