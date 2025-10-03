Da progetti per le scuole a progetti con le scuole. Ha fatto un salto di qualità l’opera di condivisione dei programmi per la salute che Asl Tse propone agli istituti scolastici del suo ambito. La tutela e la promozione della salute dei bambini e degli adolescenti rientrano nelle competenze istituzionali sia del ministero dell’Istruzione che del ministero della Salute. ’Scuole che Promuovono Salute (Sps)’ è un programma del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 che vede la collaborazione tra “Scuola” e “Salute” per promuovere la cultura del benessere e stili di vita salutari all’interno della comunità scolastica e a partire da questa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole che promuovono la salute: coinvolti in provincia 14 istituti