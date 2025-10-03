Scuola TisoAccademia IC | Nelle competenze in inglese Italia indietro

L’Italia al 46° posto nel mondo per conoscenza dell’inglese: “Serve più formazione e immersione linguistica per colmare il divario con l’Europa”. “Secondo l’indice di conoscenza dell’inglese l’EF English Proficiency Index 2024 l’Italia è molto indietro: 46esima su 116 Paesi nel mondo e 32esima su 35 in Europa. La nostra nazione, infatti, risulta nella fascia di padronanza “moderata” e si trova tra gli ultimi paesi europei analizzati, con un punteggio riportato di 528 punti che la colloca dietro Spagna e Francia nella graduatoria europea. Mentre i Paesi nordici e alcuni Stati dell’Europa centrale mostrano livelli “molto alti” o “alti” di competenza, l’Italia è in una fascia inferiore rispetto alla maggior parte delle economie UE più internazionalizzate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scuola, Tiso(Accademia IC): “Nelle competenze in inglese, Italia indietro”