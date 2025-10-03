Scuola di recitazione del teatro Marrucino | aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2025 2026

Al via l’anno 20252026 della scuola di recitazione del teatro Marrucino di Chieti: sono aperte le iscrizioni ai corsi per bambini, ragazzi e adulti.I corsi infatti riprenderanno a partire da novembre 2025: un’esperienza formativa è pensata per trasmettere passione, stimolare l’espressività. 🔗 Leggi su Chietitoday.it