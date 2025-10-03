"E’ in fase di affidamento il lotto 1C che ha ad oggetto la demolizione della Carducci. Le macerie dovranno essere triturate e reimpiegate per completare i lavori esterni dell’edificio, fungendo da riempimento". È arrivata per voce del sindaco Cristina Ponzanelli la risposta all’interpellanza presentata dalla consigliera Sabina Ambrogetti sulla situazione del plesso scolastico Poggi-Carducci. Per quanto riguarda il cronoprogramma il primo cittadino ha fatto presente che il primo passo da affrontare, per il lotto 1 C, riguarderà le operazioni di svuotamento dell’edificio da tutto il mobilio e di alcune sue parti, che dovranno essere asportate prima di procedere alla demolizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola Carducci verso la demolizione: "Le macerie come riempimento"