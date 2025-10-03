Scuola | buoni per infanzia paritaria a Firenze Contributo da 200 a 500 euro Al via le domande
Possono presentare richiesta le famiglie residenti in Toscana con Isee pari o non superiore a 20mila euro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: scuola - buoni
Missione risparmio, torna 'La spesa con i libri di scuola': buoni sconto con l'acquisto dei testi scolastici
Rinnovo contratto scuola 2022-24, Pacifico (Anief) all’attacco: “Buoni pasto e parità di trattamento al centro della trattativa”
Pacifico (Anief) scuote la scuola: “Basta precariato, burnout e stipendi bassi. Ora servono contratti veri, buoni pasto e dignità per docenti e ATA” [VIDEO INTERVISTA]
Buoni scuola per l’anno scolastico 2025/26 Il Comune informa che è aperto l’avviso pubblico per la concessione di buoni scuola, finanziati con risorse regionali nell’ambito del progetto Giovanisì. I contributi sono destinati alle famiglie con bambi - facebook.com Vai su Facebook
Buoni scuola per infanzia paritaria a Firenze, al via domande - Torna per le famiglie con bambini iscritti a una scuola dell'infanzia paritaria (3- Si legge su controradio.it
Buoni scuola per l’infanzia paritaria: via alle domande online, contributi fino a 500 euro - Torna, per le famiglie con bambine e bambini iscritti ad una scuola dell’infanzia paritaria (3- 055firenze.it scrive