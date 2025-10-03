Scudi dei carabinieri spezzati bombe carta e petardi | la guerriglia che ha devastato la stazione di Bologna

Bologna, 3 ottobre 2025 – Scudi dei carabinieri spezzati, bombe carta e petardi tirati addosso, così come sampietrini, bottiglie e qualsiasi altro oggetto trovato a portata di mano dai manifestanti: in queste immagini è possibile vedere un (parziale) bilancio della serata di guerriglia che la sera di giovedì 1 ottobre ha devastato la zona della stazione in seguito a un nuovo corteo per Gaza e la Flottilla. Sciopero generale per la Flotilla oggi a Bologna, attesi in migliaia per il corteo: la diretta Verso le 20 un centinaio di antagonisti e anarchici, a cui poi in seguito si sono uniti alcune decine di maranza, hanno ben presto preso il sopravvento del corteo, fino a quel momento pacifico, e hanno tentato prima di sfondare l'ingresso della stazione AV in via Carracci, poi si sono spostati su piazza Medaglie d'oro devastando il cantiere del tram e alcuni negozi della stazione: in entrambi i casi i contingenti di polizia e carabinieri sono riusciti a respingere gli assalti alla stazione, anche se la circolazione dei treni in superficie è stata interrotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

