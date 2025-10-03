Scrittura da galera | medici condannati per la calligrafia illeggibile

Lidentita.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In India la Corte ordina lo stampatello obbligatorio. E per i futuri medici. corsi di grafia. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

scrittura da galera medici condannati per la calligrafia illeggibile

© Lidentita.it - Scrittura da galera: medici condannati per la calligrafia illeggibile

In questa notizia si parla di: scrittura - galera

Detenuto morto a Fuorni, i tre medici condannati «potevano evitarlo» - Una condotta corretta da parte dei medici avrebbe «con certezza» evitato la morte di Aniello Bruno, il 57enne di Angri detenuto a Fuorni, deceduto il primo aprile 2018 nel reparto di rianimazione del ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Scrittura Galera Medici Condannati