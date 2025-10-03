Scritte con la vernice spray durante il corteo | imbrattato il ponte di piazza Luigi di Savoia

Il ponte del sottovia Duca degli Abruzzi, tra piazza Luigi di Savoia e via Capruzzi, imbrattato con scritte spray durante il corteo pro Palestina di questa mattina. Un video, circolato sui social, mostra un uomo che, durante il passaggio del corteo, si arrampica sul ponte e armato di bomboletta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: scritte - vernice

Scritte con vernice spray sulla facciata della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano: i video dei writer in azione - Sono saliti sulla facciata della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano e hanno realizzato delle scritte con la vernice spray, imbrattandola. Scrive ilfattoquotidiano.it

Galleria Vittorio Emanuele II imbrattata, cominciati i lavori di pulizia delle scritte fatte dai writer. Sangiuliano: «Pene severe» - La galleria Vittorio Emanuele II imbrattata da tre writer, ma le scritte fatte con vernice spray verde e blu non resteranno sull'arco di ingresso a lungo: in piazza Duomo sono iniziati stamattina i ... Da leggo.it