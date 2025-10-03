le immagini leaked del progetto cancellato di star wars: knights of the old republic remake. Recentemente sono emerse online delle immagini che sembrano provenire da una versione mai realizzata del rinomato remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, sviluppato originariamente da Aspyr. La vicenda riguarda un progetto che, dopo numerosi ritardi e complicazioni nello sviluppo, è stato trasferito a Saber Interactive. Questi scatti offrono uno scorcio su quello che avrebbe potuto essere il nuovo capitolo di uno dei giochi più amati della saga. le immagini trapelate mostrano asset di gioco e build di testing. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Screenshots trapelati rivelano risorse del remake di kotor annullato