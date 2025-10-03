Screening colon-retto a Ferrara adesione superiore alla media regionale

Il Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna garantisce da quasi trent'anni screening oncologici gratuiti. In particolare lo screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto è attivo da vent'anni. A livello regionale, ha permesso di ridurre la mortalità del 65%. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

