Scossa di terremoto all’improvviso tanta paura tra gli abitanti

Una nuova scossa di terremoto ha colpito nelle scorse ore, generando momenti di paura tra gli abitanti. Il sisma è stato registrato nella notte del 4 ottobre, poco dopo le 4 del mattino ora locale, ed è stato percepito distintamente anche a grande distanza dall’epicentro. Il movimento tellurico ha spinto molti residenti ad abbandonare temporaneamente le abitazioni. Sui social media sono apparsi numerosi post di persone svegliate di soprassalto, alcune delle quali parlano di «tremori lunghi e forti», mentre altri descrivono oggetti caduti o mobili spostati. L’evento sismico è stato localizzato nella Penisola della Kamchatka, nell’ Estremo Oriente della Russia, una delle aree a più alta attività sismica del pianeta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

