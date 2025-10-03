Scossa di terremoto all’improvviso tanta paura tra gli abitanti
Una nuova scossa di terremoto ha colpito nelle scorse ore, generando momenti di paura tra gli abitanti. Il sisma è stato registrato nella notte del 4 ottobre, poco dopo le 4 del mattino ora locale, ed è stato percepito distintamente anche a grande distanza dall’epicentro. Il movimento tellurico ha spinto molti residenti ad abbandonare temporaneamente le abitazioni. Sui social media sono apparsi numerosi post di persone svegliate di soprassalto, alcune delle quali parlano di «tremori lunghi e forti», mentre altri descrivono oggetti caduti o mobili spostati. L’evento sismico è stato localizzato nella Penisola della Kamchatka, nell’ Estremo Oriente della Russia, una delle aree a più alta attività sismica del pianeta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: scossa - terremoto
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador
Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti
#Terremoto #Bosnia ed Erzegovina: registrata una scossa di magnitudo 3.7 | DATI e MAPPE - X Vai su X
ULTIM’ORA Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei alle ore 19,56 di oggi - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto oggi a Frosinone, M 3.0: panico nel Lazio/ Ultime notizie INGV: scossa M 4.7 al largo della Sicilia - 7 al largo della costa ovest PAURA E PANICO IN CIOCIARIA PER LA SCOSSA DI ... Lo riporta ilsussidiario.net
Terremoto oggi a Caltanissetta, magnitudo 2.0/ Ultime notizie INGV: Russia, scossa M 6.2 nelle Isole Curili - Le ultime notizie sulle scosse di terremoto oggi 25 agosto 2025 in Italia e nel mondo: dalla Sicilia ai Campi Flegrei fino alle Isole Curili in Russia DALLA SICILIA AI CAMPI FLEGREI: MA NESSUN ... Riporta ilsussidiario.net