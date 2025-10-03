Scossa di terremoto all’improvviso tanta paura tra gli abitanti

Thesocialpost.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova scossa di terremoto ha colpito nelle scorse ore, generando momenti di paura tra gli abitanti. Il sisma è stato registrato nella notte del 4 ottobre, poco dopo le 4 del mattino ora locale, ed è stato percepito distintamente anche a grande distanza dall’epicentro. Il movimento tellurico ha spinto molti residenti ad abbandonare temporaneamente le abitazioni. Sui social media sono apparsi numerosi post di persone svegliate di soprassalto, alcune delle quali parlano di «tremori lunghi e forti», mentre altri descrivono oggetti caduti o mobili spostati. L’evento sismico è stato localizzato nella Penisola della Kamchatka, nell’ Estremo Oriente della Russia, una delle aree a più alta attività sismica del pianeta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

scossa di terremoto all8217improvviso tanta paura tra gli abitanti

© Thesocialpost.it - Scossa di terremoto all’improvviso, tanta paura tra gli abitanti

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador

Terremoto in Russia, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka: onde di 3-4 metri nella regione | Allerta tsunami anche in Giappone e Stati Uniti

Terremoto oggi a Frosinone, M 3.0: panico nel Lazio/ Ultime notizie INGV: scossa M 4.7 al largo della Sicilia - 7 al largo della costa ovest PAURA E PANICO IN CIOCIARIA PER LA SCOSSA DI ... Lo riporta ilsussidiario.net

Terremoto oggi a Caltanissetta, magnitudo 2.0/ Ultime notizie INGV: Russia, scossa M 6.2 nelle Isole Curili - Le ultime notizie sulle scosse di terremoto oggi 25 agosto 2025 in Italia e nel mondo: dalla Sicilia ai Campi Flegrei fino alle Isole Curili in Russia DALLA SICILIA AI CAMPI FLEGREI: MA NESSUN ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Scossa Terremoto All8217improvviso Tanta