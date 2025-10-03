Scoperto perché asma e allergie alimentari cambiano | nascono da microbiota

(Adnkronos) – Si può essere allergici fin da bambini, ma anche diventarlo in età adulta, a 50 o 60 anni. Fino ad oggi, non era chiaro il meccanismo che influenza la variabilità nel tempo delle allergie, che, a volte, possono risolversi spontaneamente nella prima infanzia, mentre altre, comparire all’improvviso nel corso della vita. Le più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Asma e allergie alimentari: scoperto il legame con il microbiota nei primi giorni di vita (e perché cambiano i sintomi) - La scoperta apre la strada a nuove prospettive di prevenzione e cura basate su dieta, probiotici e prebiotici, già nei primi mesi di vita o, addirittura, prima ancora della nascita ... today.it scrive

Medicina, scoperto perché asma e allergie alimentari cambiano, nascono da microbiota - Ma non è solo colpa del nostro bagaglio genetico, se nasciamo predisposti o meno, a sviluppare allergie come ad esempio, asma, allergie alimentari, dermatite atopica, che colpiscono non solo fin da ... Da adnkronos.com