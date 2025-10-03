Scoperte le mail segrete i fiamminghi non volevano Nafi Thiam ai Mondiali di atletica | Diamole una lezione
“Diamole una lezione”. L’ala fiamminga dell’atletica belga voleva impedire a Nafi Thiam di partecipare ai Campionati del mondo. La tre volte campionessa olimpica di eptathlon Nafissatou Thiam del Belgio, in aperto conflitto con la sua federazione, è stata costretta a ritirarsi dopo la quinta delle sette prove dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. La Belgian Athletics, la Federazione belga di atletica leggera, ha risposto al ritiro dell’atleta belga tramite Jessica Mayon, presidente della sezione francofona della Federazione e quindi co-presidente di Belgian Athletics, spiegando che l’ala fiamminga della federazione non voleva che lei fosse in Giappone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il caso sul tavolo del Parlamento belga. Il ministro dello Sport fiammingo Annick De Ridder ha confermato l'esistenza delle mail
