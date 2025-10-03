Scoperta truffa su offerte di lavoro | quattro denunciati
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato quattro uomini, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, ritenuti responsabili del reato di truffa. Gli indagati, residenti fuori regione, avevano pubblicato su una nota piattaforma di messaggistica una falsa offerta di lavoro che prometteva facili e consistenti guadagni. Con tale stratagemma, sono riusciti a indurre una 30enne ad effettuare diversi bonifici per un importo complessivo di circa 1.500 euro. Accortasi dell’inganno, la vittima si è rivolta ai Carabinieri che, grazie a mirate e tempestive indagini, hanno identificato i presunti responsabili che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
