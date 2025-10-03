Scontro tra due auto a Sala Consilina paura per un principio di incendio

Ancora un incidente stradale nel Vallo di Diano, con due feriti e la paura per il possibile incendio di una delle due vetture. E' accaduto tra Sala Consilina e Padula.La dinamicaPrima lo schianto, poi le fiamme. L'incidente si è registrato ieri sera in località Fonti, a Sala Consilina, a causa di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pauara a Sala Consilina, auto prende fuoco dopo scontro con un’altra vettura - Un incidente stradale si è verificato nella notte a Sala Consilina, in località Fonti, dove due vetture si sono scontrate e una di queste ha successivamente preso fuoco. Riporta infocilento.it

Scontro tra auto in località Fonti a Sala Consilina, una prende fuoco. Intervengono i Vigili del Fuoco - Due auto, una Punto e una Grande Punto, per cause da ricostruire, si sono scontrate. ondanews.it scrive