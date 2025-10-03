Scontro Salvini-Landini sullo sciopero per Gaza | È guerra politica E pubblica gli insulti contro di lui Il capo della Cgil | A chi è qui dovrebbero baciare i piedi – Il video
«Questi non sono scioperanti: sono delinquenti». Con queste parole il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha commentato gli scontri verificatisi durante lo sciopero generale di oggi, venerdì 3 ottobre, quando cortei e manifestazioni hanno riempito le piazze di moltissime città italiane. Salvini ha pubblicato sui social video della manifestazione davanti al Mit a Roma, dove alcuni partecipanti avrebbero rivolto insulti alla Lega e al ministro stesso. «Signore e signori, ecco a voi i buoni», ha scritto Salvini, accompagnando il messaggio con una faccina ironica. Dal suo punto di vista, la protesta sarebbe degenerata in violenze inaccettabili: «Non capisco come un solo bambino palestinese possa trarre vantaggio da chi lancia sassi. 🔗 Leggi su Open.online
