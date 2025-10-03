Scontro auto-moto in via Che Guevara | 22enne in ospedale

Un incidente stradale si è verificato oggi, 3 ottobre, in via Che Guevara, nel comune di San Giuliano Terme. Secondo quanto si apprende a scontrarsi poco prima delle ore 14 sono state un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un giovane di 22 anni, finito a terra. Al momento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it