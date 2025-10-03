Scontro auto-moto in via Che Guevara | 22enne in ospedale
Un incidente stradale si è verificato oggi, 3 ottobre, in via Che Guevara, nel comune di San Giuliano Terme. Secondo quanto si apprende a scontrarsi poco prima delle ore 14 sono state un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un giovane di 22 anni, finito a terra. Al momento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Veneto – Scontro auto-camion: uomo rimane incastrato nelle lamiere https://tviweb.it/veneto-scontro-auto-camion-uomo-rimane-incastrato-nelle-lamiere/… #veneto #notizie #news
Scontro tra un'auto e un furgone nel pomeriggio di oggi a Mugnano di Napoli L'incidente stradale è avvenuto in via Antonio De Curtis. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto
