Ultras napoletani si sono scontrati con tifosi portoghesi subito dopo il match contro lo Sporting, finito 2-1 mercoledì sera. La rissa ha portato a condanne per tre tifosi azzurri e all’emissione di sei Daspo. Scontri tra ultras napoletani e tifosi portoghesi. Scrive L a Repubblica, edizione Napoli: “Condanne con pena sospesa per i tre ultras arrestati mercoledì sera per gli scontri con i tifosi portoghesi in via Melisurgo, processati per direttissima ieri mattina. Per due di essi il giudice monocratico ha stabilito la pena di 6 mesi, 660 euro di multa e divieto di due anni ad assistere a eventi sportivi su tutto il territorio italiano, comprese le partite della nazionale di calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Scontri tra ultras in centro dopo Napoli-Sporting: condannati 3 tifosi e scattano 6 Daspo (Repubblica)

Napoli, dopo gli scontri con i portoghesi condannati tre ultras azzurri e scattano sei Daspo - Condanne con pena sospesa per i tre ultras arrestati mercoledì sera per gli scontri con i tifosi portoghesi in via Melisurgo, processati per direttissima ieri mattina. Lo riporta msn.com