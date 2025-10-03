Jannik Sinner, spesso e volentieri, finisce al centro dell’attenzione: ne abbiamo l’ennesima dimostrazione, cosa è successo. Jannik Sinner ancora una volta al centro dell’attenzione. Si tratta di qualcosa che capita spesso al campione italiano. Dopotutto, era molto tempo che all’Italia non capitava di avere un tennista così tanto forte nelle proprie fila. Parliamo di un giocatore in grado di vincere dei tornei del Grande Slam, con l’ultimo che è stato quello di Wimbledon. Se conquistare All England non basta a definire la portata del giocatore che è diventato Jannik Sinner, impresa mai riuscita a nessun altro atleta azzurro nella storia del tennis, ci sono molti altri risultati e record da tenere assolutamente in considerazione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sconcerto Sinner, attimi di panico: il problema è evidente