Scomparso nel 2008 l' attore è stato una delle leggende di Hollywood
S guardo magnetico e talento cristallino, Paul Newman è stato uno degli attori più amati e carismatici del cinema americano, protagonista di film cult come Lo spaccone, La stangata e La gatta sul tetto che scotta. Lavorando con grandi registi – da Martin Scorsese a Sidney Lumet – Newman ha reso indimenticabili personaggi fragili, ribelli e autentici, passando con eleganza dal cinema classico a quello più moderno. Ecco i titoli che lo hanno reso un’icona del cinema. Robert Redford, quando sfidò il potere in “Tutti gli uomini del presidente” X Leggi anche › Le memorie di Paul Newman svelano il lato più “caldo” di Joanne Woodward Film di Paul Newman: tutti i titoli, i migliori e gli ultimi film. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: scomparso - attore
Malcolm-Jamal Warner: le star di Hollywood ricordano l'attore de I Robinson scomparso
Terence Stamp, in quali film avete visto l'attore scomparso
Il famoso franchise cinematografico arriva su Netflix con l’amatissimo attore scomparso
Vogliamo ricordare un mito. James Byron Dean, semplicemente , scomparso il del 55. Il primo attore ad aver ottenuto due candidature postume al Premio Oscar, per il suo ruolo nel film La valle dell'Eden e per Il Gigante. Nel - facebook.com Vai su Facebook