S guardo magnetico e talento cristallino, Paul Newman è stato uno degli attori più amati e carismatici del cinema americano, protagonista di film cult come Lo spaccone, La stangata e La gatta sul tetto che scotta. Lavorando con grandi registi – da Martin Scorsese a Sidney Lumet – Newman ha reso indimenticabili personaggi fragili, ribelli e autentici, passando con eleganza dal cinema classico a quello più moderno. Ecco i titoli che lo hanno reso un’icona del cinema. Robert Redford, quando sfidò il potere in “Tutti gli uomini del presidente” X Leggi anche › Le memorie di Paul Newman svelano il lato più “caldo” di Joanne Woodward Film di Paul Newman: tutti i titoli, i migliori e gli ultimi film. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Scomparso nel 2008, l'attore è stato una delle leggende di Hollywood