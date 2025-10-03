Scomparso cineasta brasiliano a bordo della Flotilla la famiglia di Miguel Viveiros de Castro | È un crimine

Today.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il documentarista e attivista brasiliano, Miguel Viveiros de Castro, risulta scomparso dopo che il veliero Catalina su cui viaggiava insieme a un gruppo di attivisti diretto a Gaza col resto della Global sumud flotilla è stato intercettato dalle forze di sicurezza israeliane. La ricostruzione. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scomparso - cineasta

scomparso cineasta brasiliano bordoDato per disperso un cineasta brasiliano a bordo della Flotilla - Il documentarista e attivista brasiliano Miguel Viveiros de Castro risulta scomparso da mercoledì, dopo che il veliero Catalina su cui viaggiava un gruppo di attivisti diretto a Gaza è stato intercett ... Secondo gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Scomparso Cineasta Brasiliano Bordo