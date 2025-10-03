Ventimila euro di ammenda e sedici mesi di squalifica, di cui otto commutati in prescrizioni alternative. L’ex calciatore nerazzurro Giuseppe Sibilli ha raggiunto un accordo con la Federazione Italiana Giuoco Calcio a seguito di un’indagine della Procura Federale per "numerose scommesse, presso concessionari autorizzati, aventi a oggetto risultati relativi a incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, Uefa e Fifa" violando così le norme del nostro calcio. Sibilli, secondo quella che è la ricostruzione condotta dalla Procura Federale, avrebbe scommesso sulle partite di calcio "dalla stagione sportiva 2022-2023" alla "stagione 2024-2025", dunque anche quando vestiva la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scommesse sul calcio . Sibilli, 8 mesi di squalifica