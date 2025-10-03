Scoglio il Professore fino all' ultimo istante | vent' anni fa il malore fatale in diretta tv
L'ex allenatore aveva appena ricordato il suo titolo discutendo con l'allora presidente del Genoa Preziosi nel corso di una trasmissione televisiva nello studio di "Primocanale".
Il 3 ottobre ricorrono 20 anni dalla scomparsa di Franco Scoglio, detto il Professore, allenatore del Genoa a più riprese e personaggio del
