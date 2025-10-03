ScioperoPiantedosi | Cgil da tempo fa appello alla rivolta sociale

Milano, 3 ott. (askanews) - C'è una 'guerra politica' da parte della Cgil verso il governo? "Credo che da qualche tempo la Cgil lo dica anche espressamente, non guerra politica ma insomma un appello alla rivolta sociale. Come governo siamo soddisfatti che i temi che vengono portati in piazza non sono quelli dell'occupazione e dei temi economici, tutti temi sui quali il governo sta marcando dei risultati come non si verificavano da anni e da decenni, e questo anche su quelli della sicurezza e dell'immigrazione. Questi sono i temi classici che in qualche modo venivano portati in piazza e non sono più questi quelli su cui si realizzano le contrapposizioni ma è Gaza, è un tema nobilissimo, per carità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

