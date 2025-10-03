Sciopero Salvini | lo organizza Landini? Lo paghi Landini

Milano, 3 ott. (askanews) – “Se oggi chi sciopera illegalmente crea un danno di miliardi di euro al sistema Italia, alle imprese, ai lavoratori, la sanzione deve essere equiparata al danno che crei. Chi restituisce la giornata di lavoro al milione di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno sciopero dichiarato illegittimo? Lo organizza Landini, ecco lo paghi Landini”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a Mattino Cinque. “Le multe devono essere proporzionate al danno fatto”, ha spiegato. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it