Sciopero Salvini | lo organizza Landini? Lo paghi Landini
Milano, 3 ott. (askanews) – “Se oggi chi sciopera illegalmente crea un danno di miliardi di euro al sistema Italia, alle imprese, ai lavoratori, la sanzione deve essere equiparata al danno che crei. Chi restituisce la giornata di lavoro al milione di italiani che oggi non potranno prendere il treno per uno sciopero dichiarato illegittimo? Lo organizza Landini, ecco lo paghi Landini”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, a Mattino Cinque. “Le multe devono essere proporzionate al danno fatto”, ha spiegato. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: sciopero - salvini
Due giornate di sciopero per Gaza. Scontro tra Landini e Salvini
Lo sciopero per Gaza paralizza l’Italia. Salvini: vanno riviste le norme, proclamati altri 44 nelle prossime settimane
Salvini: va bene diritto di sciopero ma normativa da rivedere
Meloni attacca Flotilla e Cgil. Salvini minaccia sullo sciopero. La premier: “Vogliono il weekend lungo”. Stop del Garante, Landini: “Si fa lo stesso”. Matteo evita di precettare: “Multe”. @scannavo @salvini_giacomo - X Vai su X
Salvini: "Se allo sciopero prevale la violenza sapremo come reagire" Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, diretta cortei in tutta Italia. Landini: «Le piazze saranno strapiene». Salvini: «Paghi lui che l'ha organizzato» - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Secondo ilmessaggero.it
Salvini: "Landini organizza lo sciopero? Lo paghi lui" - Oggi solo sui treni un milione di italiani saranno lasciati illegalmente a piedi e devono poter essere risarciti. Si legge su tg24.sky.it